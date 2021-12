Alfonso Barco será anunciado como nuevo refuerzo de Universitario | Fuente: Universitario

Luego de haber concretado el plan de renovación de los futbolistas que el comando técnico de Gregorio Pérez consideró vitales, llegó el momento para que Universitario de Deportes anuncie a sus nuevos refuerzos.

La ‘U’ dará a conocer a sus primeros fichajes para la temporada 2022, en la que competirá por la Liga 1 Betsson y meterse también a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El nombre a develar por los cremas será el de Alfonso Barco, el centrocampista que semanas atrás logró cerrar negociaciones con la institución.

Con un video difundido en sus redes sociales, en el que prima la intriga, Universitario detalló que pronto será oficializado el futbolista de 19 años.

“La identidad crema la llevo en la sangre. En casa no se hablaba de otro equipo y mis primeras veces en el Monumental me enamoraron de la ‘U’, de su garra y de la hinchada que no paraba de alentar.

Recuerdo que cuando me regalaron mi primera camiseta, soñé que algún día defendería sus colores. Ahora es cuando. ‘¡Y Dale ‘U’!’, por siempre escucharán”, menciona Alfonso Barco.

Universitario y sus primeros fichajes

De acuerdo a lo que tiene estipulado el club, este viernes serán anunciadas las primeras incorporaciones, la que llegan desde la misma Liga 1 Betsson. Alfonso Barco se sumará proveniente de la Universidad San Martín. A ‘Fonchi’ le seguirá Joao Villamarín, el delantero que en el 2021 fue clave en la campaña de Sport Boys.

Joao Villamarín, de 29 años, concretó 11 goles y 3 asistencias en la temporada, siendo uno de los máximos anotadores del pasado torneo.

¡Marcado por el legado crema! 💫👊



Nuestro nuevo refuerzo lleva a la «U» en la sangre y será uno de los encargados de defender la camiseta merengue en cada partido. Muy pronto lo conocerás. 🔥#YdaleU pic.twitter.com/g6qnbDA4FS — Universitario (@Universitario) December 2, 2021





NUESTROS PODCASTS

Hasta ahora las variantes del coronavirus que han ido apareciendo se han caracterizado principalmente por ser de más rápida transmisión. Respecto a la variante Ómicron aún se tienen pocos datos por lo que es necesario esperar a lo que diga la ciencia para determinar cuáles son sus características. ¿Cómo se puede evaluar si puede ocasionar una infección más grave? El Dr. Elmer Huerta nos explica.