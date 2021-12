Carlos Ascues | Fuente: Liga 1

En los últimos días se oficializó la llegada de Carlos Ascues a César Vallejo como refuerzo y, por su parte, el volante peruano conversó con las redes sociales del cuadro 'poeta' sobre sus expectativas para la siguiente temporada.

"Muy feliz que una institución como César Vallejo se fije en mí, desde el 2019 se había acercado, pero por otros motivos no se pudo dar. Estoy agradecido con el 'profe' Chemo y el presidente", indicó el 'Patrón'.

En tanto a su condición física, Ascues agregó: "Quiero ponerme al cien por ciento, he venido haciendo trabajos personales, pero no es lo mismo que estar al mando del 'profe' Mendaña y estoy ansioso de trabajar con ellos para llegar de la mejor manera al campeonato".

Por último, dejó un mensaje a los hinchas 'poetas' en tanto a su compromiso con la institución: "Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí, ya no soy el mismo chico de antes, ahora ya he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento".

Como se recuerda, Carlos Ascues jugó por Alianza Atlético de Sullana en la temporada 2021 y por el momento cuenta con un contrato de un año con César Vallejo bajo el mando de 'Chemo' del Solar.