Universitario de Deportes | Fuente: Liga 1

Universitario de Deportes continúa preparando pretemporada de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores. Por su parte, Francisco Gonzáles, Gerente Deportivo del cuadro 'crema' indicó cuáles son los planes a seguir tras las medidas adoptadas por el gobierno el último martes.

En un primer escenario, Gonzáles indicó: "En principio quedarnos en Campo Mar es nuestra intención. Entiendo que desde la Liga 1 están tratando de conseguir la autorización del IPD. Si se da, Universitario va a quedarse en Campo Mar durante la cuarentena", dijo en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.



En caso no les sea permitido quedarse en Campo Mar, sostuvo: "Acataríamos todas las disposiciones del gobierno. Universitario está cumpliendo con los protocolos. Si no tuviésemos el visto bueno, no queda otra alternativa a que los jugadores vuelvan a sus domicilios e inicien entrenamiento virtual. Eso complica la preparación y si es así, indudablemente, se tendría que pensar en postergación del campeonato".

Por otro lado, fue consultado acerca de si mudaría la pretemporada a una zona de menor riesgo: "Se conversa sobre eso, pero ya hemos pasado por el tema de la pandemia el año pasado y surgen problemas en cualquier momento, en cualquier ciudad. Consideramos que es más seguro que la sede sea Campo Mar, agotaríamos esfuerzos con conservar esta posibilidad".