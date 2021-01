Patricio Rubio tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2021 | Fuente: Liga 1

Mientras los clubes aguardan por el futuro de la Liga 1 ante las nuevas medidas dictadas por el Gobierno frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus, muchos siguen con la planificación de su plantel y en el caso de Universitario de Deportes la búsqueda está por el reemplazo de Jonathan Dos Santos.



Aunque diversos nombres del extranjero se evaluaron, la alternativa podría estar en un futbolista que ya tiene conocimiento del fútbol peruano. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el gerente deportivo merengue, Francisco Gonzáles, reveló que la opción del chileno Patricio Rubio se está evaluando.

"Tuve una llamada de parte de un funcionario de Alianza Lima por Patricio Rubio, pero el profesional está siendo evaluado, al igual que una serie de alternativas para que pueda ser reemplazante de Jonathan Dos Santos", dijo el directivo.

El caso de Rubio no es sencillo para la 'U' ni cualquier club ahora mismo, ya que el delantero tiene contrato por todo el 2021 con Alianza Lima. No obstante, como lo reiteró el mismo técnico Carlos Bustos, la intención del jugador sería afrontar la Primera División y no una categoría inferior, como le corresponde para esta temporada a los blanquiazules.

"No descartamos seguir buscando alternativas de delantero. Va a costar, será un poco complicado por la cuarentena, pero seguimos en la búsqueda", añadió Gonzáles.

Dos Santos dejó Universitario tras anotar 14 goles en el 2020 y Ángel Comizzo pidió el fichaje de '9' extranjero para que compita en el puesto con Alex Valera y Alexander Succar. Por su parte, Patricio Rubio firmó siete tantos con los blanquiazules, además, cuenta con experiencia en la Copa Libertadores, donde registra 7 anotaciones en la historia de la competencia.