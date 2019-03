Germán Denis es el máximo anotador del Torneo Apertura con cinco tantos en estos momentos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Germán Denis le restó importancia a las críticas recibidas por marcar muchos tantos de penal. El delantero de Universitario de Deportes, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, señaló que en ningún momento le indignó los cuestionamientos de ese tipo porque sabe de la dificultad que representa ejecutar un lanzamiento desde los doce pasos.

"Jamás me molestó que se fijaran en que mis goles eran de penal. Nunca dudé de lo que podía llegar a pasar, pero obviamente los penales también hay que hacerlos. No es fácil el momento en el que te toca estar frente al arquero, pero nunca enloquecí ni me desesperé porque sabía que los goles iban a llegar por la manera cómo estábamos jugando", dijo el 'Tanque'.

Por otro lado, Germán Denis habló sobre la victoria de Universitario de Deportes por 1-0 ante Carlos A. Mannucci y consideró que, de haber concretado la oportunidad de gol que tuvo al inicio del encuentro, todo iba a resultar más tranquilo para su equipo.

"Si metía el gol a los 9 segundos, el partido cambiaba totalmente porque ese tanto nos iba a dar mucha más tranquilidad. En lo personal, seguramente iba a estar más tranquilo y no hubiese errado los tantos que me tocó fallar. Fueron más que nada por la desesperación de querer anotar rápidamente. Lo fundamental en mi anotación fue el centro que sacó Quintero, fue prácticamente un pase de gol", sentenció Germán Denis.