Germán Leguía asumió el cargo de gerente deportivo de Universitario de Deportes en una oportunidad previa. | Fuente: RPP

Germán Leguía no será el nuevo gerente deportivo de Universitario de Deportes. En diálogo con ESPN FC, el exfutbolista peruano manifestó que trabajará de la mano con la administración liderada por Humberto Leguía en distintos frentes. No obstante, también se animó a tirar un nombre que podría ocupar su anterior rol en el club: Jean Ferrari.

"Yo en este Universitario de Deportes voy a ir por todos lados. Siempre he tenido mucha llegada en todos sitios por el fútbol y lo que fui como persona. Ya no seré gerente deportivo, estuve en ese rol dos veces y me imagino que el que asumirá será Jean Ferrari. No estoy seguro, pero lo han mencionado bastante. Si el río suena es porque piedras trae", dijo.

Por otro lado, Germán Leguía volvió a mencionar que la administración de Carlos Moreno maltrató a Juan Vargas pese a ser una imagen mundial de Universitario de Deportes.

"A Juan lo maltraron y usaron, eso no se puede hacer. Si Alianza Lima tiene a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán como imagen en el mundo, Universitario de Deportes solo tiene a Vargas y él es considerado top. No puedes maltratar a un ídolo y, si no lo querías como jugador, nunca debiste contratarlo", sentenció.