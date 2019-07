Germán Leguía salió campeón de la Primera División Peruana con Universitario dos veces en su etapa como jugador. | Fuente: RPP

Uno de los más felices por el cambio de administración en Universitario de Deportes es Germán Leguía. En diálogo con 'Capital Deportes', el exfutbolista del conjunto crema manifestó que se hizo justicia con el retorno de Humberto Leguía y aseguró que el grupo de trabajado liderado por Carlos Moreno le causó mucho perjuicio a la institución.

"Por fin se va Gremco de Universitario de Deportes, por fin se hizo justicia. Esa es la mejor noticia y todos hemos trabajado para eso. Ya se fue Carlos Moreno con toda su gente, que le ha hecho mucho daño a la 'U'. Va a entrar Humberto Leguía y escogerá a su grupo de trabajo, pero lo principal es buscar la forma de comprar la deuda", dijo.

Por otro lado, al ser consultado sobre la situación de Ángel Comizzo, Germán Leguía admitió que no le gustó la manera cómo volvió a Universitario de Deportes. No obstante, al tener en cuenta que el club no está bien económicamente y sacarlo representaría pagarle una indemnización, señaló que lo adecuado es respetar la duración de su vínculo

"Hay que respetar los contratos. Para mí, por la manera cómo se fue Comizzo y cómo regresó no le ha hecho nada bien. Sin embargo, primero está Universitario de Deportes. Seguramente no hay plata, por lo que traer jugadores o sacar al técnico perjudicaría la parte económica. Los futbolistas y el club es lo principal, pero hay que calmarnos y tener cabeza fría", sentenció.