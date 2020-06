Gregorio Pérez llegó a Universitario de Deportes tras la salida de Ángel David Comizzo. | Fuente: Universitario de Deportes

El uruguayo Gregorio Pérez (72 años), entrenador de Universitario de Deportes, admitió que por su edad ha surgido la posibilidad de no volver al Perú en medio de la pandemia de coronavirus.



Pérez, que es persona vulnerable por ser de la tercera edad, se mostró contrariado por las medidas del Gobierno peruano. Sin embargo, confía que todo se solucione para cumplir su sueño en Universitario.

“Espero volver, porque soy un hombre de fe, regresar a Perú. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, declaró a Movistar Deportes.

Pérez afirmó que se encuentra informado día a día de la realidad del Perú, que ya ingresó a la lista de los 10 países con más contagios de la COVID-19 en el mundo.

“Estoy expectante de lo que pasa en el país, sobre las lamentables muertes y el incremento de los infectados que hay. Eso de todas maneras genera preocupación. No puedo estar ajeno en donde mi abrieron las puertas para poder trabajar”, agregó.