Universitario de Deportes desarrolla la segunda semana de su pretemporada con miras a la Liga 1 Betsson 2022, donde debutará enfrentando a la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental.

Los cremas conocieron su fixture del año tras el sorteo realizado en Videna, pero al entrenador Gregorio Pérez lo que le causó asombro fue el anuncio de que la Bolsa de Minutos se mantendrá para el siguiente curso, cuando los mismos representantes de la Liga Profesional de Fútbol habían señalado que esta desaparecería.

"Ayer sorpresivamente nos encontramos con la noticia de que hay Bolsa de Minutos. No veo que la Bolsa dé frutos. Lamentablemente no se dan los tiempos para completar esa cantidad con futbolistas que luego no siguen en los planteles. Es un tema que uno no maneja y hay que adaptarse", mencionó el estratega uruguayo en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP. Noticias

Universitario y la preocupación por la Bolsa de Minutos

Gregorio Pérez indicó que a Universitario y los demás clubes de la Liga 1 ya no se habría Bolsa de Minutos, factor que trastoca los planes de conformación de su plantel.

"Hubo comunicación oficial a todos los clubes sobre que no iba a haber Bolsa de Minutos, nuestra administración lo trasladó al comando técnico. También con otros colegas hablamos de que no iba a haber", dijo.

"Para nosotros es una gran preocupación el tema de la Bolsa, porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo en nuestro caso, sino también otros clubes", añadió.

Según detalló la Liga de Fútbol Profesional, para el 2022 los equipos deberán aportar 1785 minutos en la Bolsa, en la que sumará jugadores Sub 20. En el caso de Universitario, su plantilla cuenta actualmente solo con el delantero Guillermo Larios (19 años) como alternativa para sumar ante esta normativa.

