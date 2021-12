Christian Ramos, excentral de César Vallejo. | Fuente: Instagram Christian Ramos

El entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, volvió a pronunciarse este viernes sobre el fichaje frustrado del defensa Christian Ramos, quien en las próximas horas se oficializaría su incorporación a Alianza Lima.

Al respecto, Pérez enfatizó que las negociaciones de Universitario por Ramos no terminaron luego que se conoció que la 'Sombra' fue al Estadio Nacional para ver jugar a Alianza Lima en la final de la Liga 1 Betsson 2021.

"Christian Ramos tiene todo el derecho de ir donde él quisiera. No tiene nada que ver con que haya ido a ver el partido de la final del año pasado, en algún momento se especuló que por eso no se le contrató y no fue así. Fue decisión suya", señaló el DT crema al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Con Christian Ramos sí hubo interés, yo lo quise y hablé con él. Jean Ferrari también. Quedó en dar una respuesta, pero no hubo. Nos enteramos que habían otros clubes interesados y cortamos esa situación", agregó Pérez.

Ramos, que se desligó de César Vallejo, sería uno de los primeros jales que realizaría Alianza Lima de cara a la Copa Libertadores y a la Liga 1 Betsson 2022 que empezará el 21 de enero próximo.





NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.