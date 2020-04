Gregorio Pérez con sus nietos | Fuente: El País

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, viene cumpliendo el aislamiento social obligatorio junto a su esposa en su natal Uruguay. Don “Goyo” confiesa que para luchar contra el coronavirus, tuvo que alejarse de sus hijos, hermanos y amigos, pero no poder abrazar a sus nietos lo golpea mucho.

“No puedo disfrutar de mis cinco nietos, dos de ellos viven cerca de mi casa. El otro día tocaron el timbre, fui abrir la puerta y me sorprendieron con su presencia. Se encontraban parados frente a mí sin poder acercase, solo me enviaron besos volados y preguntaron cómo me encontraba, luego se fueron. Son estas cosas que impide la pandemia de estar con quienes queremos, por eso espero pronto llegue el momento para volver a ver a mis hijos, hermanos y amigos”, contó Gregorio Pérez en RPP noticias.

El tres veces campeón con Peñarol y una vez con Olimpia reveló con nostalgia que extraña dirigir a su equipo y también asegura que se encontraba cómodo en Perú disfrutando de los resultados de la “U”.

“Extraño a todos en el club, por eso trato de conversar a diario con cada uno de los muchachos de la institución. Me han tratado con mucho respeto, me han hecho sentir bien. La verdad, soy un tipo feliz porque hago lo que me gusta que es mi pasión. Antes de la pandemia en mi equipo las cosas nos iban bien y estábamos gozando de buenos resultados, pero ahora está situación me angustia muchísimo”, añadió.

Gregorio Pérez, de 72 años, después de las coordinaciones diarias y sesiones de entrenamientos con sus jugadores a través de videollamadas, se las ingenia para pasar el tiempo en plena cuarentena. El 'Maestro´' da el ejemplo esmerándose en cumplir ejercicios físicos dentro de su casa.

“Uno tiene que llevar a cabo una rutina, tratamos de hacer deporte dentro de lo que nos permita en el lugar donde vivo que es un departamento. Todos los días llevó a cabo una hora y media de distintos ejercicios. Luego leo mucho, veo televisión, películas y hago repasos de videos de la historia del fútbol. Esas cosas nos ponen bien y nos llena el tiempo, nos encontramos bien”, finalizó.