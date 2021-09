Gregorio Pérez: "Por una derrota no vamos a dejar de pensar en lo que queremos" | Fuente: Liga 1

El último lunes Universitario de Deportes cayó por 0-2 ante Deportivo Municipal por la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras esta derrota, Gregorio Pérez ofreció una conferencia de prensa en la que habló de la actualidad del equipo 'crema'.

"Por una derrota no podemos dejar de pensar lo que queremos llevar a cabo, cuando ganamos ante la San Martín no éramos tan buenos y tras la derrota ante Municipal tampoco somos tan malos, necesitamos ganar gran porcentaje de los puntos que quedan para lograr una clasificación a un torneo internacional", sostuvo Pérez a la prensa.

Por otro lado, el entrenador uruguayo también fue consultado puntualmente sobre Álex Valera, delantero que en las últimas fechas no ha podido anotar y que erró un penal en la victoria ante San Martín.

"Valera tiene una racha negativa, pero nosotros tenemos que darle confianza a él y a todos los jugadores, tenemos que mantener la tranquilidad y respaldar a los jugadores sobre todo en los momentos difíciles", agregó Gregorio Pérez.

Por último, el estratega 'crema' prefirió no referirse a las jugadas polémicas en la caída ante Municipal: "No soy de analizar los errores arbitrales, se equivocaron como me equivoco yo, no buscar justificaciones, hay gente que analiza a los árbitros pero yo no soy quien para analizar el trabajo de ellos".

