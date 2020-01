Gregorio Pérez reemplazó a Ángel Comizzo en la dirección técnica de Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Para Gregorio Pérez, los jugadores de Universitario de Deportes posiblemente necesitaban más tiempo de recuperación para afrontar la 'Noche Crema'. En conferencia de prensa, el estratega uruguayo destacó el profesionalismo de todos sus dirigidos para afrontar la derrota ante Cerro Largo y recordó la cantidad de duelos disputados previo a este amistoso.

"El profesionalismo de todos los jugadores es para resaltar. Hemos venido de jugar una serie de partidos y quizá no hemos tenido los días de recuperación necesarios, pero tampoco es una justificación. Somos conscientes de ello y el grupo va a llegar al martes de la mejor forma. Vamos a luchar en un partido difícil, aunque también va a serlo para el rival", dijo.

Por otro lado, Gregorio Pérez manifestó que su molestia por estar derrota nace de no ofrecerle un motivo para celebrar a todos los hinchas de Universitario de Deportes que asistieron a la 'Noche Crema'.

"Hicimos un gran primer tiempo y nos faltó algo, tuvimos situaciones. El deseo era ganar para darle satisfacción a toda esta gente, que hizo un gran esfuerzo y sacrificio para estar aquí. El resultado lo lamentamos por la gente, no por la parte técnica o táctica. No sentimos angustiados por los fanáticos de Universitario de Deportes que no pudieron festejar", sentenció.