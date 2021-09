Gregorio Pérez dirige su segunda etapa en Universitario. | Fuente: Prensa U

En Universitario de Deportes han vuelto a sonreír de la mano de Gregorio Pérez. Y es que en el primer partido de su segunda etapa como DT crema, el uruguayo logró un triunfo 2-0 sobre la San Martín.

La sonrisa sería completa en Universitario si es que tuviera disponibles a Iván Santillán y Hernán Novick, ambos lesionados. Este miércoles, el entrenador merengue en la Liga 1 Betsson 2021 respondió sobre cómo van las recuperaciones de ambos jugadores.

"La verdad que no está en las mejores condiciones y aún necesita más tiempo para recuperarse. No está en buena forma porque no trabajó mucho tiempo por su rodilla afectada", sostuvo en conferencia de prensa virtual el técnico de Universitario, en relación a Santillán.

Novick y Santillán, sensibles ausencias en Universitario

Hernán Novick se lesionó en el pasado partido contra Cantolao. | Fuente: Liga 1

Asimismo, dio cuenta de cómo ve al mediapunta charrúa, quien no fue parte del duelo contra los 'santos' el último fin de semana.

"Va a llevar unos días más y se lo pedimos a él y al área de Sanidad que se sea cautelosos, para que haya una buena recuperación. Para este partido no estará, pero tampoco no me voy a aventurar a decir que estará para el siguiente", añadió don 'Goyo'.

En lo que va de Fase 2 de la Liga 1 Betsson, Universitario marcha en el octavo lugar con 14 puntos, a diez unidades del líder Alianza Lima.

De otro lado, el próximo partido de los merengues será el este domingo frente al Deportivo Municipal. La tienda edil viene de golear 3-0 al Alianza Universidad.

Luego, se vendrán los duelos contra Alianza Universidad, Sport Huancayo, César Vallejo y Binacional.

