Gregorio Pérez: “Si no puedo seguir trabajando por mi edad y una resolución no me lo permite, seré consciente” | Fuente: Prensa Universitario

Las expectativas de Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes, de regresar al Perú para el reinicio de la Liga 1 son grandes, pero no elude la posibilidad que no pueda acudir a laborar porque pertenece al grupo de riesgo frente al COVID-19.

Como parte de las disposiciones que prórroga el estado de emergencia en nuestro país, el Gobierno dispuso que las personas mayores de 65 años tendrán que realizar trabajo remoto, aunque existe una excepción, según el D.S. Nº 083-2020-PCM: "podrán trabajar en sus centros laborales de manera física, previa declaración jurada en que asume la responsabilidad por su estado de salud".

"Yo soy deportivo, un hombre de optimismo, de mucha fe, lógico que corro mis riesgos y por mi edad, pero bueno, llegado el momento se verá. Yo tampoco puedo ser budista. Si mañana se resuelve de que por mi edad yo no tengo q estar, eso no quiere decir de que no funcione el futbol ni el club Universitario de Deportes. Yo no pienso en lo mío, yo pienso globalmente en todo, la seguridad la tengan que tener todos, no solo Gregorio Pérez", dijo el técnico uruguayo desde Montevideo a radio Capital.

"Y si Gregorio Pérez no puede seguir trabajando porque las autoridades manifiestan que por la edad uno no puede desarrollar lo suyo, porque corre peligro, porque hay una resolución que no me permite hacerlo, bueno no voy a hacer egoísta, voy a hacer consciente con eso y voy a desear lo mejor. Pero tengo mis expectativas de regresar”, comentó.