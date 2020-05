El técnico de la 'U' pidió ser responsables a la hora de cumplir los protocolos de sanidad. | Fuente: AFP

El técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, mira con optimismo el reinicio de la Liga 1, pero pidió no olvidarse de la importancia de tema mental de los futbolistas ante el temor de un posible contagio del nuevo coronavirus.

"El miedo va a existir. No es lo mismo que vaya el futbolista a entrenar con su mente limpia, que pensando en que tiene que regresar a su casa y no sabe si puede llevar el virus a su hijo, esposa, padre, a su familia. Es un tema delicado, es de mucha responsabilidad. Es lógico que todo es producto de la ansiedad de que vuelva el futbol, manifestamos lo que sentimos y a veces no pensamos en más allá", dijo Gregorio Pérez, desde Montevideo, a radio Capital.

Luego, agregó: "Hay realmente en ese aspecto una gran preocupación, por eso digo el sentido de la responsabilidad. Yo le puedo decir sí el fútbol tiene que volver, en tres semanas entrenamos, y en julio comienza la competencia. Pero bueno, de repente yo no participo en la misma y estoy sentado en mi casa esperando que vuelva la competencia sentado en mi casa para prender la televisión y ver futbol. Todo tenemos derecho a opinar, soy respetuoso de las opiniones, pero acá tiene que ver la vida y tenemos que ser conscientes realmente de llevar a cabo ese protocolo”, acotó.

El técnico uruguayo considera que debemos preocuparnos no solo en el tema físico, sino también por el lado humano.

“A veces, con el deseo de volver, a nosotros se nos puede pasar una cosa que es importante. Acá principalmente es la mente del futbolista cuando vaya a realizar sus actividades y que esté con total tranquilidad y confianza de que no va a regresar a su casa con el miedo de involucrar con la infección a su familia porque de esto nadie está libre, no hay que nos pueda asegurar nada lamentablemente y lo estamos sufriendo día a día (…) Esto crea una duda e inseguridad en aquellos que van a ser protagonistas e ir a desarrollar una tarea. Para llevar a cabo la misma hay que estar 100% mentalmente.

"Yo no soy pesimista, pero sí soy realista en esta situación. Más allá del deseo de comenzar los trabajos, más allá del deseo que tengo de regresar al Perú y estar con mis compañeros, bueno también hay que ser realistas y responsables”, reiteró.