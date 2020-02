Gregorio Pérez reemplazó a Ángel Comizzo en la dirección técnica de Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes tuvo su primera derrota en el Torneo Apertura frente a César Vallejo, pero Gregorio Pérez es consciente que aún queda un largo recorrido. En conferencia de prensa, el estratega crema lamentó la cantidad de goles recibidos en las primeras fechas, aunque destacó que este golpe les haya llegado en esta etapa del certamen.

"Trabajamos para no recibir goles, pero también está la respuesta de los rivales. Aún estamos en la cuarta fecha y hay un camino largo por recorrer, creo que este cachetazo viene a tiempo. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que cada partido va a ser muy difícil, pero también para los rivales", dijo.

Por otro lado, Gregorio Pérez trató de magnificar esta caída de Universitario de Deportes al recordar los buenos resultados que han venido teniendo. También, aseguró que este momento es recuperable a diferencia de otras cosas.

"No fuimos tan buenos cuando logramos los resultados positivos y ahora no somos tan malos con una derrota. Es inesperada por la ilusión de continuar obteniendo triunfos en la punta del torneo. No me gusta dar justificaciones ni dramatizar, pero hay cosas peores que son recuperables en la vida. Esta sí lo es con trabajo y hay que reconocer las falencias que tuvimos", sentenció.