Gustavo Dulanto: "Antes de fichar por Sheriff, esperé hasta el último a Universitario" | Fuente: Instagram

Sheriff Tiraspol fue la gran revelación de la Champions League al clasificarse por primera vez en su historia a la fase de grupos del torneo, superando 4 rondas previas y luego dar pelea ante equipos como el Real Madrid e Inter de Milán.

En las filas del equipo destaca el zaguero peruano Gustavo Dulanto, uno de los capitanes, que fue clave para que el representante de Moldavia obtenga el tercer lugar en su serie y consiga así continuar su participación internacional en la Europa League.

Sin embargo, antes de iniciar su periplo por Sheriff durante este año, Gustavo Dulanto reveló que tuvo un contacto con Universitario de Deportes, pero que no se logró su incorporación a pesar del deseo que tenía.

“Antes de ir a Sheriff esperé hasta el último a la ‘U’, solo que no recibí la llamada. Solo un contacto para preguntarme si estaba disputo ir al club y dije sí, porque soy hincha”, dijo el zaguero en ‘DirecTV Sports’.

Gustavo Dulanto perteneció al primer equipo de Universitario en los años 2015 y 2016, logrando convertir dos goles. “Cuando estuve en la ‘U’ no hice lo que yo hubiera querido, como ahora con esta experiencia que estoy teniendo. En algún momento me gustaría volver. Obviamente también lograr algo que consiguió mi viejo, que es salir campeón. Es la espinita que tengo con mi papá, que siempre me saca en cara. Yo le digo soy jugador de Champions y él me dice jugó la Copa América y fue campeón con la ‘U’”, manifestó.

Gustavo Dulanto y el deseo de volver a Universitario

Tras haber realizado su etapa formativa en Argentina, el futbolista retornó al Perú y aceptó la propuesta de Universitario, a pesa de que, según contó, tuvo una mejor oferta de otro elenco local.

“Cuando firmé la primera vez ganaba muy poco. Tenía la opción de ir a otro club, un equipo del norte me ofrecía más dinero, pero me fui a la ‘U por el suelo mínimo. Mi mamá me quería matar. Cuando debuto, me llevo todo el conjunto con el short y la camiseta. Me lo descontaron y me quedé con 100 dólares para el mes”, señaló.

Asimismo, Gustavo Dulanto se refirió a la última campaña de los merengues en la Liga 1 y resaltó que fue positivo alcanzar el tercer lugar del torneo.

“No sé si festejarlo, pero ponernos contentos por estar en el tercer lugar con todos los problemas que tenemos, sí. Con todo lo que pasa la ‘U’, lograr un tercer lugar es espectacular”, finalizó.





