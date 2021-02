Hernán Novick nuevo '10' de Universitario. | Fuente: Universitario

Hernán Novick aspira en grande en Universitario de Deportes. En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticas, el volante uruguayo recordó que ya le anotó a Sporting Cristal, vigente campeón de la Liga 1.

Hay que recordar, que Novick jugando por Peñarol le anotó un doblete a Sporting Cristal en un compromiso de Copa Libertadores que se disputó en 2016.

"Obviamente es mi aspiración tratar en un partido con Sporting Cristal de poder marcarle. Lo prinicipal es aportar y ayudar con un gol bienvenido sea", señaló Novick, que será el '10' de Universitario en la presente temporada.



"Sinceramente es el número que más me gusta, el '10'. De chico a los mayores jugadores que admiré la mayoría tenía ese número de camiseta, era el número que me gustaba. Llegué acá y me dijeron que la '10' estaba disponible", manifestó.

El exjugador de Peñarol también señaló que sus compatriotas Luis Urruti y Federico Alonso le contaron cómo era defender la camiseta de Universitario. "Tanto Tito Urruti como Federico Alonso me contaron lo de la hinchada, no he podido vivir aún lo que ellos me transmitieron de Universitario por el tema de la pandemia", sostuvo.

Finalmente, Novick reveló que salir campeón es su máxima meta en Universitario. "Mi meta es salir campeón de la Liga 1. Esa es la que tenemos todos acá. Desde mi posición tengo que aportar goles, es una responsabilidad individual, así como asistir", concluyó.