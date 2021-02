Edison Flores y Jefferson Farfán integrantes de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

Edison Flores se refirió sobre el futuro de Jefferson Farfán, quien es su compañero en la Selección Peruana. La 'Foquita' negó en los últimos días que jugará por Universitario de Deportes con la finalidad de encontrarse en competencia de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.



Ante ello, Flores señaló que ahora no ve a Farfán en Universitario. "La verdad, no. En estos momentos, no. Pero quizás antes lo hubiese visto con la camiseta de la 'U'", señaló en entrevista con Movistar Deportes.



En otro momento, aplaudió el ingreso de Christian Cueva a Al-Fateh de Arabia Saudita. "Ahora en el nuevo club va a empezar de cero y va a tratar de lo mejor que él tiene. Buscará tener continuidad, y eso ayudará mucho a la Selección", agregó.



Edison Flores también dijo que no recibió ninguna propuesta de Universitario de Deportes a inicios del 2021. "(Si llegaba una propuesta de Universitario) Se evaluaba como las otras. Por ahora está en mi mente que comience la MLS y poder dar el máximo para una próxima convocatoria".



El popular 'Orejas' cree que la Selección Peruana tendrá un buen 2021, ya que ahora sí más seleccionados tendrán más minutos en sus respectivos equipos. "Llegamos en desventaja por los puntos que tenemos. La regularidad de los jugadores ayuda mucho al equipo, y creo que este año no nos va a costar", culminó.