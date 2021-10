Hernán Novick tiene contrato con Universitario hasta fin de temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes cerrará la temporada 2021 este domingo, ante FBC Melgar, en un partido que le dará la chance de conseguir un cupo a la Copa Libertadores 2022. Tras culminar el torneo, recién negociará las renovaciones de jugadores que terminen contrato. Uno de ellos es Hernán Novick.

El volante uruguayo brindó declaraciones hoy en conferencia de prensa, y mencionó, en respuesta a la pregunta de RPP, que, aunque clasificar al torneo continental sería un logro importante, sí existe una espina por no poder luchar por el título. Además, dejó en claro que quiere seguir en el equipo crema.

"Cuando vine al club, vine con la idea de ser campeón. No se pudo dar. Sporting cristal hizo buen Apertura (Fase 1) y Alianza Lima buen Clausura (Fase 2). Justamente están en la final. Y sí, estoy muy contento en el club, me recibieron de la mejor manera la gente en las calles, lamentablemente no pudimos tener en las tribunas. Estoy con muchas ganas de poder quedarme, revertir eso y ser campeón con Universitario. El año que viene, la gente probablemente podrá volver a la cancha y eso nos va a dar un plus", dijo Hernán Novick.

Ante otra interrogante, mantuvo su posición. "El cariño de la gente es algo muy lindo y me gustaría poder vivirlo dentro de la cancha, me han contado que es una experiencia muy linda. Me gustaría poder vivir ese momento. Todo tiene que llegar a un acuerdo, primero tenemos un partido importante, pero obvio sí estoy con ganas de seguir acá, porque me siento muy a gusto", agregó el 'Mago'.

Universitario vs. Melgar

Universitario de Deportes vs. FBC Melgar chocan este domingo a las 3:30 pm. en el Alberto Gallardo. Hernán Novick también se refirió a la importancia del encuentro.

"(Ante Melgar) vamos a salir a buscar el triunfo, que es lo que venimos buscando estas fechas. Un cllub como Universitario siempre está con mentalidad ganadora cada fin de semana y más sabiendo que es una final para nosotros. Es importante entrar a la Libertadores, el certamen más importante del continente", finalizó.

Podcast RPP



Espacio Vital

Elmer Huerta tendrá letra de médico, pero te habla en sencillo. A través de este podcast, el doctor Huerta, asesor médico de RPP, aborda de manera sencilla temas médicos y científicos de actualidad. Con un lenguaje amigable y fácil de entender, pero, sobre todo, con el sustento profesional que le da la experiencia en el campo de la medicina, él se convertirá en tu médico de cabecera.