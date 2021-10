Universitario de Deportes viene de ganar 2-1 a Cusco FC. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes vs. Melgar se medirán este domingo, a partir de las 3:30 pm., por la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Será un partido clave con miras a un cupo en Copa Libertadores.

En ese sentido, Gregorio Pérez ya va trabajando un posible 11 para enfrentar al 'Dominó' en el estadio Alberto Gallardo. Si bien aún restan cinco días para el encuentro, el DT uruguayo aprovechó este martes para hacer fútbol, y en RPP te contamos las tres variantes en relación al triunfo ante Cusco FC.

Federico Alonso y Gerson Barreto, ambos bajas por acumulación de tarjetas amarillas, ya están aptos y serían utilizados por el cuerpo técnico de Universitario. La duda, de hecho, estaría entre el defensa uruguayo y Brayan Velarde. Por otro lado, Aldo Corzo ya estaría recuperado de su lesión en la rodilla, pues fue considerado en el '11' del entrenamiento de.

Así, el equipo que viene trabajando en Campo Mar de cara al encuentro ante FBC Melgar es con José Carvallo en el arco; Aldo Corzo -en lugar de José Zevallos- como lateral derecho, Nelson Cabanillas como lateral izquierdo, Federico Alonso/Brayan Velarde y Nelinho Quina como zagueros centrales. En el mediocampo, Armando Alfageme y Gerson Barreto (por Murrugarra).

En ataque, por las bandas, Alberto Quintero y Luis Urruti. Por dentro, Hernán Novick. Y, de centrodelantero, Alex Valera, quien llega en racha goleadora tras marcar en tres partidos consecutivos. Además, suma siete goles (de 10, en total) en los últimos cinco partidos.

La programación

Universitario de Deportes marcha tercero en la tabla de posiciones, y jugará ante FBC Melgar sabiendo ya los resultados de los partidos entre Binacional vs. Vallejo, Mannucci vs. Cantolao y Cristal vs. Sport Boys.

