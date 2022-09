Hernán Novick | Fuente: Universitario de Deportes

El último sábado Universitario de Deportes venció por 2-0 a Atlético Grau con goles de Alberto Quintero y Hernán Novick en el estadio Monumental. Por su parte, el volante uruguayo se refirió al buen presente del conjunto 'crema' y las chances que tienen que poder llevarse el Torneo Clausura para pelear por el título.

"Nosotros tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura. Sabíamos que estábamos lejos pero no era imposible y estos triunfos que venimos teniendo nos da la esperanza para poder continuar", indicó Novick en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Novick agregó: "El equipo se decide en lo último y habían muchos jugadores que podían reemplazar a Piero Quispe. Mi idea en la semana fue la misma que en todas las anteriores, poder estar y sumar de la mejor manera".

En tanto a Piero Quispe, el uruguayo precisó: "Muchas veces he hablado con Piero Quispe, le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera. Es algo que tiene que ponerse en la mente, llegar más al área".

Por otro lado, Novick sostuvo que no habría inconveniente en compartir campo de juego con Quispe: "He jugado varios partidos junto a Piero Quispe. Me siento muy cómodo jugando con él, tener a alguien que juegue como él te va a facilitar las cosas".

Hernán Novick sobre el VAR:

Por otro lado, el volante uruguayo fue consultado sobre el arbitraje y la implementación del VAR: "He jugado varios partidos junto a Piero Quispe. Me siento muy cómodo jugando con él, tener a alguien que juegue como él te va a facilitar las cosas. Si se implementa el VAR creo que tiene que estar en los todos partidos".