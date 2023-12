Jean Ferrari confirma que la llegada del nuevo técnico de Universitario "está muy cerca"

Universitario de Deportes tiene todo listo para anunciar a su nuevo entrenador. Jean Ferrari, administrador del cuadro Crema, confirmó que está en la parte final de la negociación con el próximo técnico del equipo.

En conversación con Están pasando cosas, podcast del periodista Coki Gonzales, reveló que el nuevo estratega merengue está prácticamente cerrado.

"Muy cerca, por no decirlo ya cerrado. Estamos en la parte final de la negociación, pero no quiero adelantar nada porque en el fútbol, mientras no esté el documento firmado, nada está cerrado", indicó en un primer instante.

Luego, no quiso decir el nombre del técnico al que hacía referencia, pero sí adelantó que ha salido campeón en varias oportunidades.

"No ha dirigido en el Perú, es lo único que te puedo decir. Nacionalidad tampoco. Ha salido campeón en varios lugares", complementó.

¿Qué tipo de técnico busca Universitario de Deportes?

Por otro lado, al ser consultado sobre el perfil del técnico que están buscando, dijo que este debe adaptarse al entorno y ser flexible. Además, confirmó que buscan a alguien que deje huella en el fútbol base.

"No vamos a entrar en el tema de traer a alguien... lo que nosotros buscamos es traer a alguien que se adapte y que sea flexible. Que no sea un entrenador que tenga un esquema definido y cerrado y que no lo van a cambiar, porque el campeonato peruano, su complejidad, no pasa por el ritmo de juego, pasa por la geografía. Y tenemos que tener entrenadores que se sepan adaptarse a esa circunstancia", indicó en un primer momento.

"Nosotros creemos que hay entrenadores que se pueden adaptar a lo que tenemos y, a partir de ahí, las estrategias para encarar partidos en dificultades como el calor de Piura o Sullana, como el calor en la selva, ir a un estadio sin agua y canchas pesadas.", complementó.

"Ya pasamos el tema de escuelas, y eso lo teníamos que utilizar de entada para poder el título tan necesario y urgente. Ahora, lo que queremos es mantener una línea, y que esa línea deje escuela. Necesitamos el fortalecimiento de nuestro futbol base. Necesitamos un entrenador que sea integral", finalizó.

César Farías, el elegido del comando técnico

RPP Deportes pudo conocer -horas antes de las declaraciones de Jean Ferrari- que el elegido por Universitario de Deportes para asumir el primer equipo es César Farías.

De acuerdo con información recopilada, entre este martes y miércoles, si no hay inconvenientes, debería cerrarse el acuerdo para que el técnico llanera sea presentado como el estratega del Centenario.

César Farías tiene pasado en clubes como Deportivo Táchira, Zulianos, Xolos de Tijuana, Cerro Porteño, The Strongest, Aucas y actualmente dirige en el colombiano Águilas Doradas. Campeonó, por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Venezuela.

