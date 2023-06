César Farias fue suspendido 14 meses por agredir a futbolistas

Castigo ejemplar. El Comité Disciplinario de la Liga Pro de Ecuador sancionó con catorce meses al técnico César Farias por agredir a dos futbolistas durante el encuentro que disputó su equipo ante Delfín por el torneo local.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad informó que el técnico de Aucas fue suspendido dos meses por conducta violenta y un año por agresión a rival. Además, le impusieron una sanción económica de 800 dólares.

De acuerdo con el informe arbitral, el venezolano fue expulsado por “conducta violenta” tras agredir a dos futbolistas del cuadro rival. "Estando el balón en juego, agrede a un jugador adversario con los brazos golpeándolo. Luego de ser expulsado, nuevamente agrede a otro jugador adversario golpeando con el brazo impactando en la cabeza", indica el documento firmado por Gabriel González.

Tras la acción, el técnico venezolano fue expulsado | Fuente: GolTV

César Farias pide disculpas

Tras la agresión, César Farias se pronunció y reitero sus disculpas hacia Juan Pablo Ruiz y Brian Oyola. “Estoy hablando mucho porque quiero pedir disculpas al que no tiene nada que ver en esto y vio esas imágenes”, indicó en un primer momento para Marca 90.

“Y a los que me conocen quiero decirles que no estoy loco, Es como cuando te chocan y te bajas con rabia porque te han dañado el auto. Eso me sucedió. No justifica, pero tampoco es que estaba sentado en el banco y me levanté corriendo, empujando gente”, complementó.

Asimismo, aseguró que si en algún momento deja el club, lo haría sin generar problemas.

“Como se lo dije al presidente Danny Walker, yo sería incapaz de irme de aquí generando un problema. Si tengo la necesidad y el deseo de irme, me voy a sentar cara a cara con él para explicarle mis motivos, pero jamás generaría un problema para salir”, finalizó.

