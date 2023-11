Universitario de Deportes empezará por todo lo alto su año del Centenario. Jean Ferrari, administrador del club crema, dio a conocer la fecha de la Noche Crema 2024.

En conversación con Liga1 Max, el exfutbolista indicó que ya tiene la fecha de la presentación del equipo de la próxima temporada. De hecho, también dio a conocer cuándo empezará la Liga1 2024.

"El tema de pretemporada lo vamos a evaluar, pero seguramente será a mediados de diciembre. La Noche Crema ya está planificada para ser el 20 de enero. El campeonato, tengo entendido, según el correo que nos han enviado, iniciará el 26 de enero", indicó Jean Ferrari.

Jean Ferrari confirmó fecha de la Noche Crema 2024 | Fuente: @liga1_play

Confirmó interés por Yoshimar Yotún

Por otro lado, el dirigente merengue confirmó que buscará la contratación de Yoshimar Yotún. A su criterio, en la Selección Peruana, es "Yotún y diez más"

"Lo dije hace dos días, me parece, y lo ratifico: estamos muy interesados en (Yoshimar) Yotún. Es una decisión integral, y si me preguntas a mí, a nivel particular, para mí, en la selección, es Yotún y 10 más. Ya Manuel (Barreto) averiguará", indicó.

Por último, indicó que han sido años muy complicados para la 'U', donde tuvieron que realizar algunos cambios estructurales que, en este 2023, han visto sus frutos.

"Ha sido un año muy fuerte, pero no es de este año. Es un trabajo, es un proceso, donde el primer año fue durísimo y donde había que hacer cambios estructurales, donde había que recuperar la institución, había que hacer un trabajo de hormiga. Hoy estamos viendo el resultado de ese gran trabajo", finalizó.

