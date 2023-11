Jean Ferrari confirmó que hará una oferta formal por Yoshimar Yotún: "Sí, lo queremos"

Universitario de Deportes quiere armar un equipo de ensueño para la temporada 2024. El cuadro crema ya aseguró al chileno Rodrigo Ureña por tres temporadas más y al paraguayo Williams Riveros por dos, con opción a una más. Sin embargo, no es suficiente.

Jean Ferrari, administrador del club merengue, confirmó que buscará la contratación de Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal.

En conversación con El Comercio, el exfutbolista indicó que le harán llegar una oferta formal al jugador de la Selección Peruana. "Sí, lo queremos. Y a mí, personalmente, me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa. Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe), Martín (Pérez Guedes). Vamos a ver", indicó Ferrari.

Por otro lado, dijo que la llegada de Raúl Ruidíaz es complicada y que dependerá "mucho de lo que Raúl pueda hacer". "No, porque tiene contrato en Seattle. Pero, vamos a ver. Va a depender mucho de lo que Raúl pueda hacer. Como en el caso de Edison (Flores), quizá él negociar con su club y luego entramos nosotros", puntualizó el administrador.

Emanuel Herrera no sigue en Universitario

Por otro lado, RPP Deportes pudo conocer que la directiva de Universitario de Deportes no le renovará contrato a Emanuel Herrera. El vínculo entre el jugador argentino y el cuadro crema es hasta fines de este año, el cual no se prolongará.

Pero, Herrera no es el único que dejará tienda merengue. Uno de los que tiene complicada su presencia la próxima temporada es Luis Urruti. Tito, ya nacionalizado peruano, tiene la intención de renovar, pero la institución crema no está de acuerdo con el tiempo del nuevo contrato que desea el atacante.

El que sí no estará en el 2024 será José Carvallo. El arquero, tras lograr el título, confirmó que dejará el equipo.

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué más decir. Que la U lo celebre. Soy demasiado hincha de la U. Me tocó perder una final, fallar en una final. Fue difícil asimilarlo. Y ahora Dios me da esta oportunidad. Este va a ser mi último clásico también", declaró el guardameta.

