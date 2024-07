Jean Ferrari sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz: "De momento no vamos a incorporar a nadie más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes brindó —este jueves— detalles de lo que será “Una Noche Eterna”, evento central del centenario del club.

Durante la presentación, Jean Ferrari, administrador del cuadro merengue, habló sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz. En su discurso, indicó que tuvo una reunión con el técnico, Fabián Bustos, y el director deportivo, Manuel Barreto, donde llegaron a la conclusión de que, por ahora, no contratarán otro futbolista.

"He tenido una reunión con Fabián (Bustos) y con Manuel (Barreto) el día martes. Nos hemos juntado en Campomar para tocar el tema de las posibilidades que se podrían suscitar de cara a esta ventana del libro de pases que todavía se cierra a finales de agosto. Partiendo de esa premisa, que hay un tiempo prudente para evaluar alguna alternativa, hemos creído conveniente que, de momento, no vamos a tomar la decisión de incorporar a alguien más", indicó en un principio.

Sin embargo, indicó que eso no significa que el plantel se ha cerrado al 100%, y que estará atento a lo que digan Bustos y Barreto.

"Fabián me ha comentado que está muy contento y satisfecho con el plantel. De la misma manera, Manuel (...) Entonces, eso nos deja con la tranquilidad de que no se va a mover absolutamente nada. Esto no significa que esté cerrado al 100% el plantel porque, hasta que no se cierre el libro de pases, no se puede terminar nada. Pero, hoy, no se va a incorporar a nadie. Pasarán los partidos, pasarán las fechas y yo estaré atento a lo que me digan Fabián y Manuel", finalizó.

Jean Ferrari habló sobre si habrá nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura. | Fuente: RPP

¿Qué actividades habrá en "Una Noche Eterna"?

Por otro lado, Jean Ferrari dio a conocer los eventos que se llevarán a cabo por el centenario de Universitario. En conferencia de prensa, indicó que en el evento central se presentarán Auténticos Decadentes, GianMarco, Los Rabanes, Bacanos, Anna Carina y Marisol. Además, el show estará amenizado por Juan Pablo Vasrsky y Morena Beltrán.

Por otro lado, indicó que para el centenario se tienen varias sorpresas y actividades. El administrador aseguró que BCR está preparando una medalla conmemorativa, que Serpost lanzará una estampilla por el centenario y se lanzará un álbum en convenio con Panini.

Asimismo, se llevará a cabo una misa en Las Nazarenas y una ceremonia en la Casona de San Marcos, lugar donde se fundó el conjunto crema.