Joao Villamarín: "Sé que la U es un reto grande, quizá el más grande de mi carrera" | Fuente: Universitario de Deportes

Este martes Joao Villamarín fue presentado en Universitario de Deportes y, por su parte, el atacante 'crema' se refirió a su fichaje y sus expectativas para afrontar la temporada de Liga 1 y Copa Libertadores 2022.

"Es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Uno trabaja siempre para superarse y escalar. Esta oportunidad que me dan la he estado esperando por mucho tiempo y no la quiero dejar pasar por nada", indicó el atacante peruano en conferencia de prensa.

Asimismo, el ex Sport Boys agregó: "Sé que es un reto grande, si no es el reto más grande de mi carrera. Quiero disfrutarlo y afrontarlo con la misma responsabilidad con la que he venido afrontando mi carrera. Sé que detrás de nosotros hay una hinchada que te va a exigir por la historia del club y por lo que significa llevar los colores de esta camiseta".

En tanto al compromiso que siente al vestir la camiseta de Universitario de Deportes, Villamarín precisó: "De mi parte, simplemente el compromiso y, como siempre digo, voy a dejar hasta la última gota de sudor para aportar desde donde me toque para beneficio del equipo. ¡Y dale 'U'!".