Jorge Fossati sobre las "cosas raras" que han ocurrido en las últimas fechas de la Liga1: "Jamás me referí al clásico rival"

Se defiende. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, respondió a las críticas en su contra luego de indicar que ya hubieran ganado el Torneo Apertura "si no hubiesen pasado cosas raras en las últimas dos o tres fechas".

En conversación con los medios de comunicación tras los entrenamientos de este miércoles en el Estadio Monumental, el uruguayo aseguró que nunca habló mal del clásico rival y pidió que no pongan palabras en su boca.

"Como ya lo he dicho muchas veces, mucho de lo que se habla afuera, yo, no tengo ni idea. Pero no me enojan para nada las opiniones, cada uno tiene su opinión, trato de ser objetivo, pero sí me enoja cuando mienten, y en una, referente al fútbol peruano, decía que yo dije o hablé mal de un rival, del clásico rival", indicó en un inicio.

"En las últimas fechas jamás nombre a nadie. Y sí, dije que en las últimas fechas habían pasado cosas raras. Y lo repito: las cosas raras no las hizo el clásico rival. Qué culpa tienen los jugadores, los técnicos o los dirigentes si un árbitro, por cortesía, determina ir a ver el VAR, qué culpa tienen. Eso es lo raro a lo que yo me refiero. Yo no me estoy refiriendo a ninguna institución. Por eso me enoja, porque yo siempre he sido respetuoso de las instituciones. Después, que opinen lo que quieran, pero no pongan palabras que yo dije", complementó.

Jorge Fossati acepta que todos puede cometer errores

Por otro lado, aseguró que todos los actores del fútbol, tanto jugadores, como entrenadores y árbitros se pueden equivocar en momentos donde el VAR no puede intervenir, pero la tecnología está para ayudar a reducir los errores.

"Los técnicos nos equivocamos, los jugadores se equivocan y los árbitros también se pueden equivocar en cosas donde el VAR no puede intervenir", indicó en un principio.

"Entonces, hoy hay menos margen de que esos errores sean graves porque, precisamente, está el VAR. Ahora, el VAR, no actúa solo, depende de quién esté en el VAR y las ganas que tenga de ver todo de los dos lados. Con eso ayudan o no al arbitraje", finalizó.