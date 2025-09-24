Jorge Fossati sobre el partido contra Cusco FC: "Nos enfrentamos contra uno de los rivales directos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Calentó la previa. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, habló sobre el encuentro que disputará su equipo ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

En conversación con los medios de comunicación durante los entrenamientos del primer equipo, indicó que el partido tiene la particularidad que será con uno de los rivales directos que tiene el club. Además, destacó que el cuadro cusqueño está haciendo una muy buena campaña

"Este partido tiene la particularidad de que es contra uno de los rivales directos, no es el único, así que tiene ese plus de importancia", indicó en un primer momento

"Es una gran oportunidad de jugar en contra de uno de los rivales directos que viene pasando por un gran momento, está haciendo un Clausura muy bueno, salvo el resultado último. Eso no puede opacar todo lo que hizo antes. Pero, como dije, no son los únicos. Este Clausura se caracteriza porque hay varios aspirantes y Cusco FC es uno de ellos", complementó.

Jorge Fossati y su opinión sobre Facundo Callejo

En tanto, al ser consultado sobre Facundo Callejo, quien es goleador del campeonato, dijo que está en un gran momento, pero no es único jugador por el cual debe preocuparse.

"Es un jugador que le ha dado un rendimiento bárbaro a su club, está en un gran momento, se le nota con mucha confianza", indicó en un inicio. "Pero, tiene otros jugadores, no hay que preocuparse solo de Callejo. Es un equipo que merece ser respetado", finalizó.