La reacción de Jorge Fossati tras conocer que la prisión preventiva de Sebastián Avellino fue revocada [VIDEO]

Universitario de Deportes tuvo, este jueves, su penúltima práctica de cara al clásico ante Alianza Lima. Jorge Fossati y sus dirigidos entrenaron desde las 4:00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon. Sin embargo, lo más llamativo de la práctica no fueron los trabajos en sí, sino la noticia que los cremas recibieron.

Mientras sus dirigidos seguían las órdenes de Eusebio Flores, preparador físico de la reserva, el entrenador del primer equipo atendió una llamada telefónica, al lado del director deportivo del club, Manuel Barreto. Era Jean Ferrari, administrador de la 'U', quien se contactaba para comunicar que Sebastián Avellino, miembro de su cuerpo técnico, sería liberado.

Primero, es Barreto quien alza el pulgar hacia el resto de integrantes del plantel. De inmediato, Jorge Fossati hizo un gesto con la mano, como pidiendo esperar. Una vez que conoció la decisión, el DT la comunicó a sus dirigidos, quienes aplaudieron.

Si bien el proceso legal de Sebastián Avellino por racismo continúa en marcha en Brasil, el preparador físico de Universitario de Deportes podrá seguirlo a distancia, pues su prisión preventiva fue revocada, según dictaminó el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, mediante una resolución firmada por el Juez Antonio Maria Patiño Zorz.

La reacción de Jorge Fossati

Reacción de Jorge Fossati al conocer liberación de Sebastián Avellino. | Fuente: Twitter @Darinkazumaetam

Más sobre el caso Avellino

Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario de Deportes, fue denunciado tras el partido ante Corinthians, en Brasil, por el delito de "practicar o incitar a la discriminación o prejuicio por razón de color, raza o etnia, con el agravante de que se produzca en un evento deportivo”.

Inicialmente, la justicia de Sao Paulo determinó prisión preventiva para el uruguayo, quien fue privado de su libertad el 11 de julio. Nueve días después, el Tribunal del mismo estado consideró que en el caso no hubo violencia física o amenaza grave, que en su situación no existe riesgo de orden público, que no hay riesgo de inaplicación de la ley, y que no tiene antecedentes.

Como consecuencia, el trabajador de la 'U' podrá seguir con el proceso a distancia. Su libertad está condicionada a la comparecencia en el juzgado en el plazo de cinco días para facilitar dirección, teléfono y correo electrónico donde se le pueda ubicar. La idea del club es que regrese lo antes posible a Perú.

📄Resolución de justicia de Brasil que da libertad a Sebastián Avellino. Consideró: (i) no hubo violencia física o amenaza grave; (ii) no existe riesgo al orden público; (iii) no hay riesgo de inaplicación de la ley ; (iv) no tiene antecedentes; (v) trabajo y domicilio fijo. pic.twitter.com/dxF6DrPLWd — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) July 20, 2023

