José Carvallo arquero de Universitario. | Fuente: Universitario de Deportes

El arquero de Universitario de Deportes, José Carvallo, lamentó que el cuadro crema haya perdido un punto debido al incumplimiento de pagos de remuneraciones de los meses de febrero y marzo del presente año.



"Estoy sorprendido por la quita del punto y mortificado de no poder entrenar en Campo Mar. Estamos entrenando de la mejor manera, con todas las ganas de pelear el torneo, poder campeonar porque hay un buen plantel. Este tipo de situaciones a uno le choca, pero no queda otra que seguir entrenando. Lastimosamente estos temas admnistativos, legales y judiciales no están ayudando a la 'U'", señaló en entrevista al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.



"Venimos entrenando muy bien en estos días que empezó el entrenamiento y sabemos que no entrenar en Camp Mar no es lo ideal y si te restan un punto, imagínate... Teníamos la chance de ser punteros si ganábamos el partido ante Cantolao y ahora ya no. Son situaciones que incomodan", agregó.

Asimismo, Carvallo reveló que el club le adeuda al plantel el pago del mes de junio. "Habíamos llegado a un acuerdo con la administración para una reducción por parte de los jugadores y cuerpo técnico, y bueno han estado cumpliendo, pero el mes de junio se han atrasado, no han podido cumplir todavía con sus obligaciones esperemos que en estos días puedan cumplir", sostuvo.

De otro lado, el experimentado golero confía que Universitario logre una buena campaña para aspirar al título nacional.

"Tenemos todas las ganas de campeonar este año, hay un buen plantel. A nivel fisico, vamos a llegar bien. Siento que el equipo está muy fuerte en ese aspecto y esperemos que todo lo demás mejore", culminó.