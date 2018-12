No van más en Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

No van más. Universitario de Deportes oficializó, en víspera de Año Nuevo, la salida de Juan Manuel Vargas, pero no es el único. El club crema también anunció la no continuidad de 10 jugadores más.

Pese a que el 'Loco' Vargas no estaba en la lista de requerimientos de Nicolás Córdova, el gerente general del cuadro crema, Francisco Gonzales, dejó una ventana abierta para que siga en el club. Pero esa ventana se cerró tras la llegada del técnico de la 'U' a Lima. El DT se encuentra en nuestra capital desde el sábado para programar toda la pretemporada del equipo. Ahí se definió no solo la salida del volante, sino también de los otros jugadores.

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció la finalización del vínculo contractual de Adán Balbín, Arquímedes Figuera, Ángel Romero, Diego Manicero, Raúl Fernández, Edward Aguilar, Óscar Pacheco, Yonathan Cerdán, Luis Miranda y Gerson Iraola.