Mientras se prepara para enfrentar a la Universidad San Martín, el próximo sábado, a partir de las 3:30 pm., en el Monumental, Universitario de Deportes presentó una nueva camiseta conmemorativa, esta vez en homenaje al Estadio Lolo Fernández, escenario mítico en la historia del club crema.

La indumentaria de Universitario es de una tonalidad marrón y tiene detalles, en el cuello y las mangas, de color crema. En la parte posterior, tiene el escudo del club y, además, el nombre del coloso inaugurado el 20 de julio de 1952, con un partido entre el equipo merengue y la U. de Chile.

Sin embargo, el principal detalle de la prenda de Universitario está en toda la parte frontal, pues lleva una especie de croquis del estadio y sus alrededores, en el distrito de Breña.

"Es una camiseta donde el color marrón hace referencia a los tablones del estadio. Además, tiene el diseño de una foto aérea de lo que es el terreno del estadio y siempre el detalle de color crema para la representación a la que estamos identificados. La camiseta de arqueros es de color crema", dijo Jean Ferrari en la presentación.

La camiseta de la 'U' no será empleada este sábado, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga1 2022. Sin embargo, sí está planificado que se use en algún partido del mes de julio, precisamente por el aniversario del estadio Lolo Fernández. Probablemente, sea empleada ante Carlos Stein, por la fecha 3.

¿Cómo conseguir la camiseta de Universitario de Deportes?

La camiseta conmemorativa de Universitario de Deportes está a la venta tanto en web como en tiendas físicas de Marathon, marca deportiva que viste al club crema.

Los precios varian según el modelo. La oficial, vale 199.90 nuevos soles. Sin embargo, también hay para mujer, a S/ 169.90, y niño, S/ 149.90. La crema, de arquero, cuesta S/ 190.90. Los shorts, tanto marrón como crema, están S/ 149.90.

Sobre la salida de Ricardo Gareca

Jean Ferrari, administrador del club, aprovechó la conferencia de prensa de presentación de la camiseta para referirise a la no renovación de Ricargo Gareca como entrenador de la Selección Peruana.

"Hablar de la salida del profesor Gareca habla de la descontinuidad de un proyecto. Esto no pasa por el hecho ed si fuiste o no a un mundial, ni de los resultados, que, dicho sea de paso, lo avalan, sino con la reforma del fútbol peruano. Al no tener un líder como Gareca, los clubes quedamos a nuestro parecer, a nuestra forma de ver las cosas. Creemos, desde acá, que el soporte y el sostén va a recaer en los equipos que tienen planificación, infraestructura y estrutura armada. En este caso, Universitario. La responsabilidad que tenemos hoy es mayor porque al no contar con un líder para la reforma nos va a tomar mucho mas tiempo, (salvo) en el caso de que la dirigencia de la FPF conozca el tema y me parece que no lo es", dijo.

