Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con sus jugadores para el pago de sus salarios. | Fuente: AFP

Hace poco más de una semana se dio a conocer que la administración de Universitario de Deportes tomó la decisión de aplicar la suspensión perfecta de labores a su plantel principal de jugadores a causa de la paralización del fútbol.

Sin embargo, los jugadores comunicaron que no estaban de acuerdo con esta medida, pues no hubo una negociación de por medio y no se les tomó en cuenta. Tras días de incertidumbre, hoy el club 'crema' dio a conocer que llegó a un acuerdo con sus futbolistas.

"Hemos llegado a un acuerdo en relación al pago de salarios y/o derechos de imagen, buscando en todo momento lo mejor para el club. La negociacón se llevó a cabo en muy buenos términos y de manera cordial, concluyendo de manera satisfactoria para las partes", indica el comuncado emitido en sus redes sociales.

Como tercer punto, el documento agrega: "Tanto la administración concursal como el plantel de jugadores y el comando técnico del club estamos a la espera de que el gobierno apruebe los protocolos de salud correspondientes para el reinicio de los entrenamientos presenciales y de la Liga 1, mantienendo nuestro objetivo de lograr el título nacional".