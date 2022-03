Luis Urruti | Fuente: @Universitario

Universitario de Deportes confirmó la gravedad de la lesión del delantero Luis Urruti, que tras realizarse los exámenes médicos se reveló que sufrió una rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda, motivo por el cual se perderá prácticamente toda la Liga 1 Betsson con el elenco 'crema'.

El uruguayo, que en este inicio de temporada venia siendo pieza fundamental en el ataque de Universitario, luego de enterarse sobre la lesión en la rodilla aprovechó sus redes sociales para publicar un mensaje lleno de optimismo y agradecer las muestras de apoyo por parte de los hinchas de la 'U'.

“Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito. Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo. A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. ¡Gracias a todos!”, publicó a través de su instagram 'Tito' Urruti.



Universitario le dedicó un mensaje de apoyo a Luis Urruti



El equipo que dirige Álvaro Gutiérrez mostró su apoyo al también exjugador del Peñarol de Uruguay y emitió una publicación dedicada al delantero charrúa', que llegó al club en el 2020 en codición de prestamo procedente del River Plate, por pedido de Gregorio Pérez.



"¡Mucha garra, «Tito»! Deseamos pronta recuperación a Luis Urruti, atacante de nuestro primer equipo.¡Toda la hinchada crema está contigo", expresó Universitario, conjunto que ya piensa en refuerzos tras la lesión de Urruti. La directiva del cuadro 'crema' habría cerrado un acuerdo de palabra con Andy Polo y solo faltaría la firma. Además, estaría a la espera de la documentación de Rodrigo Vilca, jugador que pertenece al Newcastle de Inglaterra, para su préstamo.

Este martes 8 de marzo se cierra la primera ventana de transferencias en la temporada 2022 del fútbol peruano.

