Luis Urruti: "Me pongo como meta marcar 10 o 15 goles este año" | Fuente: Universitario de Deportes

Una grata noticia para Universitario de Deportes fue la renovación a Luis Urruti por una temporada más. Como se recuerda, el delantero 'crema' llegó a inicios del 2020 y fue pieza importante para que el conjunto merengue haga una buena campaña.

Por su parte, el delantero uruguayo habló de sus expectativas para el torneo de este año: "Jugar en Universitario nos exige dar lo mejor, sabemos que tendremos dos campeonatos, el torneo local y Copa Libertadores, y trataremos de llegar lo más lejos posible", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, sostuvo que la temporada pasada no fue del todo como esperaba, ya que no logró llegar a una marca personal propuesta: "Cuando llegué puse la meta de llegar a diez goles, pero hice seis, no pensé en las lesiones y vine con la mentalidad de jugar todos los partidos. Este año ojalá pueda jugar en la mayoría, me pongo como meta 10 o 15 goles", agregó Urruti.

Por otro lado, indicó que siempre estuvo latente la posibilidad de quedarse en el cuadro 'crema': "Me fui sabiendo que existían chances de renovar. De mi parte di el ok, luego hubo negociación entre River (de Uruguay) y Universitario, por eso creo que demoró. Estoy feliz de volver a estar acá".