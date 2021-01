Roberto Palacios habló tras las palabras de Ángel David Comizzo. | Fuente: Andina | Fotógrafo: Piero Vargas

Ángel Comizzo es un entrenador que 'no tiene pelos en la lengua' y cuando tiene que decir algo, lo expresa con suma normalidad. Este martes, el director técnico de Universitario de Deportes tuvo comentarios en relación a Sporting Cristal, aunque no necesariamente por la última final que jugaron en 2020.

Y es que en entrevista con Gol Perú, Ángel Comizzo, DT de Universitario, indicó que Sporting Cristal "no está a la altura de Alianza Lima y de los merengues". Ante estas palabras, un ídolo celeste como Roberto 'El Chorri' Palacios le respondió de manera contundente.

"La verdad que es una pena que hable de esa manera. Me gustaría que le saquen los números desde el 90 hacia adelante, quién ganó más títulos y representó al Perú a nivel internacional. Sporting Cristal se ha convertido en un club importante del país, así como Alianza Lima y Universitario", sostuvo Palacios a Ovación.

El 'Chorri' y su respuesta a Ángel Comizzo

Ángel Comizzo ganó el título nacional 2013 con Universitario. | Fuente: Liga 1

Asimismo, manifestó lo que le genera las palabras del estratega de la tienda crema. "Se está ganando enemigos y espero que no pase a mayores. Me da tristeza escucharlo porque lo considero mi amigo y lo quiero. No es bueno que se hagan ese tipo de declaraciones", indicó el exjugador rimense, quien tuvo tres etapas en La Florida.

Además, dio cuenta de los refuerzos del cuadro del Rimac tanto para la Liga 1 como para afrontar la Copa Libertadores. "Han buscado lo mejor y espero que se pueba brillar a nivel internacional", finalizó el popular 'Chorri'.

Por otra parte y con Ángel Comizzo a la cabeza, Universitario de Deportes continúa con sus trabajos de pretemporada en VIDU. Aún resta que la FPF inspeccione Campo Mar para que este complejo sea usado por el plantel crema esta campaña.