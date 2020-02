Luis Urruti y Jonathan dos Santos llegaron a Universitario a inicios de año. | Fuente: Prensa Universitario/DeChalaca

Luis Urruti le restó importancia al gol que le 'robó' Jonathan dos Santos en la victoria por 2-1 frente a Sport Huancayo. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el puntero de Universitario de Deportes señaló que lo más revelante fue obtener las tres unidades y reveló parte de la conversación que tuvo con el atacante uruguayo.

"No importa quien haga el gol, lo importante es ganar y sumar de a tres. Lo que me comentó Jonathan dos Santos es que pensó que había un defensor atrás y la podía sacar, por lo que se tiró hacia la pelota. Sin embargo, si estaba offside se iba a querer morir", dijo.

Además, Luis Urruti manifestó que no se molestará con Jonathan dos Santos por lo que hizo considerando que siempre priorizan conseguir un buen resultado. También, dio a conocer que entendió su decisión por tratarse de un delantero.

"Obvio que le creí a Jonathan dos Santos, somos compañeros. Él es '9' y tiene hambre de hacer goles, a veces bromeo con que la podía haber dejado porque el zaguero más cercano estaba a mitad de cancha. No obstante, no me voy a enojar por lo que hizo, lo más revelante es obtener tres puntos y ganar", sentenció.