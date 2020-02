Luis Valverde fue titular en la victoria por 2-1 de Universitario de Deportes frente a Melgar. | Fuente: Prensa Universitario de Deportes

Luis Valverde no ocultó su admiración por Alberto Rodríguez. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el defensa juvenil de Universitario de Deportes reveló que el 'Mudo' era uno de los jugadores que más seguía cuando era chico. Asimismo, señaló que le hacía muchas preguntas cuando compartió con él en el cuadro merengue.

"Cuando era menor, admiraba a Alberto Rodríguez. Ahora siempre tengo comunicación con él, cuando lo tuve cerca lo aproveché al máximo preguntándole cosas puntuales. Le consultaba cómo anticipar con un cabezazo y todo sobre los cierres. Le saqué provecho bastante cuando estaba en Universitario de Deportes", dijo.

Por otro lado, Luis Valverde se refirió a su debut en la Liga 1 Movistar con Universitario de Deportes en la victoria por 2-1 contra Melgar. El jugador de 20 años reveló que ganó mucha confianza con la charla que le dio Gregorio Pérez en el entretiempo y el apoyo que le dieron sus compañeros en la segunda etapa.

"Antes del segundo tiempo, cuando entramos al camerino, el profesor me dijo que tenga tranquilidad y cuento con su confianza. Me pidió que tenga mucha fe y que por algo estaba acá. Entré más tranquilo a la etapa complementaria, sentí el apoyo más de Luis Urruti y Rafael Guarderas. Nelinho Quina también me habló bastante ahí", sentenció.