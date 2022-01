Manuel Barreto | Fuente: Universitario

Seis años después de haber estado a cargo del equipo Sub 18, Manuel Barreto retornó a Universitario de Deportes ahora para ocupar la Jefatura de Unidad Técnica de Menores, una función en la que sucede al argentino Eduardo Espona.

El entrenador de 39 años dejará de dirigir desde el banquillo para ponerse al frente de un proyecto que comenzará a construirse desde cero y en esta entrevista con RPP Noticias cuenta sus planes en la ‘U’, metodología de juego para aplicar en sus canteras, táctica, la distancia con Sporting Cristal y objetivos personales.









¿Cómo se da tu regreso a trabajar en el fútbol formativo cuando ya acumulabas una experiencia en el fútbol profesional?

Soy una persona que le gusta aprender, que le gusta intentar cosas nuevas para seguir evolucionando y creciendo como entrenador, persona de fútbol. Además, porque es una oportunidad grande liderar este cargo en Universitario, un cargo que ha estado normalmente bajo extranjeros y que ahora confíen en un peruano para hacer un trabajo tan importante como estructurar todo el fútbol formativo a través de un plan y procesos el fútbol de la ‘U’.

¿Te convencieron fácilmente?

Yo me he formado como persona y jugador en la ‘U’, tengo un cariño enorme por el club. El proyecto que me presentó y además viendo como todos trabajan y tratan de ayudar para que funcione y salgan adelante, me hizo ver que era la mejor opción entre otras que tenía.

¿Entre esas posibilidades, estaban las de dirigir a nivel profesional?

Sí, dirigir en fútbol profesional. ¿Qué me convenció? El lugar dónde lo voy a hacer, la dimensión del proyecto, el estado en el cual está el fútbol de menores de Universitario, el compromiso también por intentar aportar todo lo que pueda al fútbol de nuestro país y hacerlo desde ese lugar en el que estoy ahora. Todo eso me motivó y que sea algo distinto. Yo no he sido director de fútbol formativo o jefe de unidad técnica, no he hecho ese rol. Es un reto para mí, me gustan los retos.

¿Qué has podido encontrado en Universitario en estas primeras semanas en sus menores?

Empezamos entrenando con una categoría y ya se han ido incorporando otras más. Con la que iniciamos, la categoría 2008, los vemos progresar, los vemos crecer, hay talento y unas ganas bárbaras por aprender y mejorar, eso me llena de ilusión. Después hay una realidad objetiva que nadie puede negar: hace muchos años Universitario no logra consolidar un jugador de sus divisiones menores en el primer equipo, ni qué decir la última venta. Esa es una realidad que nos indica dónde estamos y también nos pone un objetivo al cual apuntar y establecer los pasos para llegar a él.

Manuel Barreto firmó contrato por dos años con Universitario de Deportes | Fuente: Universitario

En la Jefatura se designa un plan y también se desarrolla un mismo modelo de juego en las categorías del club.

Sí, teniendo en cuenta las diversas edades del club y en que cada una hay objetivos distintos. Todos bajo un modelo de juego que tiene unos pilares que son innegociables, todos bajo un método de entrenamiento, que es también innegociable. Esto dentro de un proceso individualizado del progreso donde vamos a poder evaluar cómo va mejorando cada uno de los chicos y qué tenemos que hacer para poder continuar con su desarrollo y mejoría.

¿Cuál es el método que quieres aplicar en Universitario?

Será un método, principalmente, situacional e inductivo y no analítico y deductivo. Principalmente va a ser situacional, relacionado con el juego, con lo que otorga y lo que encontramos en el juego. En el juego nosotros vamos induciendo ciertos comportamiento y formas de aprendizajes. No es el analítico y deductivo que es el que se venía realizando.

Al futbolista no darle soluciones, sino problemas a resolver y tratar de acompañar su camino, que es un aprendizaje guiado, para que el chico pueda descubrir todo con el objetivo de desarrollar el eje central, que es el pensamiento táctico. Verse capaz -en cada situación del juego- de observar lo que está sucediendo, comprender y percibir lo que está pasando para poder tomar la mejor decisión. El que juega bien al fútbol es aquel que sabe elegir, después hay que enlazarlo con saber hacer, que tiene que ver con la estructura correlativa técnica.

Existen opiniones de que a ciertas edades se debe tratar de pulir la técnica y la táctica dejarla para más adelante.

Primero, para mí, ni siquiera sería técnico-táctico, sino al revés, táctico-técnico. No hay ninguna acción técnica que debería estar desligada de la táctica. Yo voy a dar un pase, pero antes de darlo hay una decisión, no soy un robot. Siempre hay un pensamiento, siempre está la táctica ligada. Táctica en el sentido de a dónde voy a dirigir mi pase, con qué fuerza la realizo. Ahí hay decisiones por tomar. Dirección del pase, orientación, al ras o por alto… Eso es un pensamiento táctico, hay una toma de decisiones que yo la entiendo como tactic, obviamente después es más la táctica del modelo de juego. Ahí estoy de acuerdo que, por lo menos hasta los 12 años, no deberíamos trabajar casi nada el modelo de juego, los principios colectivos. Lo que tenemos que procurar es hasta esa edad trabajar los principios de base que son toda la coordinación técnica y principios de cooperación entre dos jugadores. No cooperación entre 5 o 6 futbolistas porque eso ya es la táctica desde un punto de vista global.

A partir de los 11-12 años deberíamos preocuparnos más en iniciar ya tácticas globales, de equipo, de modelo de juego. Antes lo único que nos debe importar que el jugador recorra ese aprendizaje coordinativo técnico que le va a permitir luego desarrollarse de mejor forma. Le podemos explicar miles de sistemas de juego a un niño, pero si no está en capacidad de un pase en condiciones, no importa la táctica porque no se llegará a ningún lugar.

Manuel Barreto dirigió al primer equipo de Sporting Cristal entre 2019 y 2020 | Fuente: Andina

¿Sporting Cristal tiene una distancia marcada sobre el resto de equipo en formación de jugadores?

Los Castillo, los Chávez, los Liza, los Távara, todos ellos hablan por sí solos. Ahí no hay discusión que podemos hacer. Ellos son los que están en Cristal, pero también hay otros que han salido de ahí. Creo que Cristal ha hecho un trabajo que se ha logrado diferenciar, me parece que hizo en el pasado uno de los proyectos formativos más importantes de los últimos años y eso le va a permitir como lo hace y además va a tener muchas ventas y muy importantes. Esa inversión que hizo, con el tiempo va a surtir con el tiempo. Se felicita y parte con ventaja ganada, por supuesto, pero eso no desmoraliza. En la ‘U’ tenemos mucha garra, rebeldía. Haciendo un buen trabajo desde hoy lograremos equiparar cualquier diferencia que pueda existir. Lo que me importa no es compararme y hacer el mejor trabajo que podamos, siempre reconociendo que hacemos bien las cosas.

¿Y en cuánto tiempo crees que Universitario podría dar un paso adelante?

Yo creo que la influencia va a ser automática e instantánea, principalmente en las categorías Sub15 para abajo. Son categorías más permeables y que todavía tienen un proceso más largo. Las Sub17 y Sub18 veremos con qué jugadores contamos, tengo que evaluar. Con los que ya he trabajado veo un impacto instantáneo. Son chicos de 14 años, para que ellos lleguen o tengan la posibilidad de llegar, mi objetivo es que dos jugadores de esta categoría puedan estar, en su momento, en el primer equipo consolidados. Es el objetivo que tengo por categoría, que es el promedio que uno puede tener y que sería un éxito muy grande. Es inmediato en el crecimiento de los chicos, pero después para el público en general solo se va a ver de aquí a 3 o 4 años cuando lleguen a Primera.

¿Es posible tener resultados visibles lo más pronto posible?

Esto es fútbol formativo, entendería si fuera fútbol profesional. Lo que sí digo que la Sub14 de Universitario juega cualquier torneo para ganarlo, no hay ninguna razón para que no lo intente, pero dentro de una realidad y proceso que se tiene que respetar. Lo que más me importa es que el jugador mejore. En los últimos años a nivel Copa Federación la ‘U’ ha ganado torneos. Ningún jugador de ellos está en el primer equipo. No se trata de ganar por ganar, se trata de ganar de una forma, desde el esfuerzo, desde el plan, la dedicación para que todos puedan crecer.

¿Vas a dirigir?

Me gusta mucho dirigir y probablemente esté colaborando directamente con la Sub17. Dependo de mis tiempos, pero en principio voy a dar una mano ahí, además en la ‘U’ es así. Todos hacemos de todo un poco. En la ‘U’ no basta con cumplir las obligaciones, siempre se hace más.

Manuel Barreto dirigió durante el 2021 a Deportivo Coopsol en la Liga 2 | Fuente: Deportivo Coopsol

Después de conocer el método, ¿habrá un sistema de juego que seguirán todas las categorías de Universitario o dependerá de cada entrenador?

En cuanto al sistema de juego, eso se determina por las cualidades de los jugadores y el modelo de juego que queremos. Por ejemplo, si tenemos volantes de mucho nivel, tenemos que ver si jugamos 3-5-2 en una categoría. Si tenemos muy buenos jugadores que van por fuera o centrales que te generan superioridad, será el 4-3-3. A partir de ahí podrá ser la variante del 4-2-3-1. Los sistemas no me parecen secundarios, pero menos importante que el modelo que todos vamos a intentar, que será un modelo ofensivo. Que tenga excelencia técnica, que seamos capaces de, dentro de defender en zona, y el jugador que está donde va el balón, sea capaz de defender 1vs1. Defender en 30 metros todo el equipo, ser un equipo en bloque, mucha movilidad entendiendo los espacios útiles que podamos tener para darle facilidad al posesor y al posible receptor del balón. Que todos estemos alineados con la cultura de equipo, que son nuestros valores innegociables y buscaremos desarrollar el juego.

¿Tienes el deseo de llegar al primer equipo de Universitario a futuro?

Actualmente tengo cero deseos de cualquier cosa que no sea construir este proyecto y darle vida a este proyecto. El hincha de la ‘U’ y amigos que me comparten mensajes de redes, veo que está ilusionado y esperanzado de que se pueda construir algo importante y yo me siento en la responsabilidad de poder conseguirlo. Creo que eso es una influencia muy grande y es lo que me apasiona en este momento.

¿La Bolsa de Minutos es una medida que trasciende en el fútbol peruano?

Yo creo que hay algo más profundo que la Bolsa y que es lo que queremos, desarrolla el fútbol formativo. Debería haber algún tipo de incentivo económico para aquellos equipos que utilicen sus jugadores de menores, un dinero que sea reinvertido en el fútbol formativo. Que no se base únicamente en una obligación, sino un proyecto más profundo para impulsar a los clubes que trabajen en menores y no sea uno solo y luego preste a todos los jugadores.

¿Es necesario que las categorías menores de un equipo tengan que jugar de la misma manera que el equipo profesional?

Puede ser necesario dentro de un plan que lleve un tiempo. Primero debemos sentar las bases de este plan y no correr, desarrollar además un modelo de juego. Las obligaciones son totalmente distintas en el fútbol profesional, hay que ganar, nada más. En el fútbol formativo hay que formar ganando. Eso distingue ambos procesos que en algún momento se pueden encontrar. Primero construir y luego dando pasos correctos. Estamos todos en el club que Gregorio sea el entrenador de la ‘U’ por todo lo que le da, más allá del juego.

¿Entre los objetivos a futuro está el tentar la Copa Libertadores Sub20?

Eso tiene que ser un proceso más largo. Yo primero quiero que la ‘U’ sea capaz de competir bien a nivel nacional y cuando lo consigamos, ahí seré el primero en promover que los jugadores compitan a nivel internacional, que en mi experiencia sirvió mucho en el pasado.





