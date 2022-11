Nelinho Quina fue titular en todos los partidos que jugó con Universitario desde 2019. | Fuente: Club Universitario

Desde que arrancó noviembre, Universitario de Deportes ha usado sus redes sociales para despedir a algunos futbolistas que conformaron su plantilla en la Liga1 Betsson 2022. Entre ellos, se encuentran los dos defensas centrales que más partidos tuvieron en la temporada: Federico Alonso y Neliniho Quina.

El primero de ellos dio a conocer su salida por Instagram, incluso antes de que el club lo anunciara. El segundo, en cambio, esperó a que la insitución lo comunicara para, luego, enviar un sentido mensaje de despedida a los hinchas de la 'U':

"En estos meses se hablaron muchas cosas de mí. Hasta ahora unca dije nada. Ahora me toca hablar. Hoy se acaba una linda etapa que comenzó en el 2008. Cuando me fui de club, sabía que algún día iba a volver a donde fui feliz. Tuve la dicha de volver 10 años después y la verdad (es) que estos cuatro años que estuve en el club fueron los mejores de mi vida. Volví al lugar (en) odonde siempre fui feliz, dejando todo en cada partido, con errores y aciertos, pro siempre dejando lo mejor para el equipo.

(Quiero) Agradecer a todos los que componen esta familia crema: jugadores, utileros, doctores, cocineros, gente de limpieza, portero, jardinero, (y) especialmente al verdadero hincha crema que nunca abandonó al equipo y siempre se hizo presente. (Estoy) totalmente agradecido con ellos.

Hoy me toca despedirme de donde nunca quise irme, pero sabemos que nadie es eterno. Me llevo los mejores recuerdos de cada año vivido con esta hermosa camiseta. Entré al club siendo hincha de otro equipo y me voy siendo crema. Y moriré crema con todos ustedes. Y dale 'U' toda la vida".

La publicación hecha en Instagram generó, rápidamente, reacciones de futbolistas que compartieron equipo con él en Universitario de Deportes. Nelson Cabanillas, César Huamantica, Diego Chávez y Jersson Vásquez son algunos de los que comentaron el post.

Nelinho Quina regresó a la 'U' en el año 2019. Desde entonces, hasta la temporada 2022, disputó 120 encuentros entre Liga1 y Copa Libertadores. Pese a ser zaguero, el segundo capitán del cuadro merengue hizo 11 goles con la camiseta crema.





Futbolistas que no continuarán en Universitario:

Alberto Quintero. El club ya lo hizo oficial. Llegó a la 'U' en 2017, pero su ciclo culminó. Jugaría, ya como peruano, en Cienciano la próxima temporada.

Federico Alonso. La 'U' ya lo oficializó. Llegó al club en 2020.

Gerson Barreto. Universitario ya formalizó su salida. Regresó a Universitario en 2019, tras cuatro temporadas en Cantolao. Fue formado en las divisiones menores y debutó en 2013.

Guillermo Larios. El club ya lo hizo oficial. El atacante se despidió con un gol en la última jornada. Continuaría su carrera en Alianza Atlético.

José Zevallos. El club aún no lo oficializa.

Nelinho Quina. Universitario ya lo despidió en redes sociales. Llegó a la 'U' en 2019. Era el segundo capitán.

Rodrigo Vilca. La 'U' ya lo oficializó. Llegó esta temporada, a préstamo del Newcastle.

Brayan Velarde. El club aún no lo publica, pero su contrato culmina y no seguirá. No tuvo actividad tras una complicada lesión y operación en la rodilla.

En duda:



Andy Polo

José Carvallo

Leonardo Rugel

Hernán Novick (tiene contrato todo 2023)

Claudio Yacob (tiene contrato todo 2023)