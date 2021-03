Nelinho Quino: "No puedo barrerme con la mano en el aire, ese penal no debió ser cobrado" | Fuente: Liga 1

El último sábado Universitario de Deportes empató por 1-1 ante FBC Melgar con goles de Hernán Novick y Jhonny Vidales en un partido que tuvo penales en favor de ambos equipos.

El primero de ellos fue en favor de los 'cremas' por una aparente falta de Carlos Cáceda contra Tito Urruti, pero que finalmente Enzo Gutiérrez terminó errando al chocar en el palo.

Luego llegó el penal cobrado en favor del cuadro arequipeño por una supuesta mano de Nelinho Quina que desvió el balón en el área chica 'crema'. El encargado de disparar fue Jhonny Vidales, quien erró el primer disparo que atajó Carvallo, pero la sanción tuvo que volver a ejecutarse y terminó acertando.

Por su parte, Quina habló sobre esta polémica jugada: “Lo que le reclamé al árbitro es que yo me barrí y tuve que apoyarme en la mano, no puedo barrerme con la mano en el aire. Hay que tener un poco de criterio para cobrar una mano, ese penal no debió ser cobrado”, indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, también se refirió a la mala ejecución de Enzo Gutiérrez: “Nosotros siempre practicamos cómo patear penales. En su momento seguro Enzo pensó que la podía pinchar por cómo estaba parado Cáceda”.

A modo de autocrítica, agregó: “Comenzamos el partido contra Melgar generando situaciones, si hacíamos el segundo gol, el partido se tornaba de otra forma. Dio la sensación que al final nosotros éramos un equipo desordenado”.