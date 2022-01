Universitario planea realizar la Noche Crema 2022 antes del inicio de la Liga 1 | Fuente: Universitario

Restaban pocos días para que Universitario de Deportes vuelva a contar con la presencia de sus hinchas en los estados, nada menos que en la ‘Noche Crema 2022’, sin embargo, las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno ante la tercera ola de la pandemia de la COVID-19 y los contagios en el plantel crema, llevaron a la institución postergar su evento de presentación.

“Estamos en esta etapa de precaución de que los contagios no vayan a mayores”, señaló el administrador de la ‘U’, Jean Ferrari, en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias sobre los contagios en el equipo (6 futbolistas y 4 del cuerpo auxiliar).

No obstante, Ferrari recalcó que la ‘Noche Crema 2022’ no ha sido cancelada y aguardarán por desarrollarla antes del inicio de la Liga 1 Betsson.

“Vamos a esperar a llegar previo al inicio del torneo, no sabemos si el campeonato inicia el 21 de enero, para realizar la Noche Crema”, dijo.

“Queremos hacer la Noche Crema previo al inicio del torneo, no tenemos una fecha tentativa. Veremos como se van desenvolviendo los temas de contagios”, añadió Ferrari.





Universitario a la expectativa por la Noche Crema

Universitario realiza en Campo Mar su pretemporada 2022. | Fuente: Universitario

Las medidas tomadas por el Gobierno impiden en Lima la presencia de hinchas en los estadios hasta el 16 de enero. Frente a la posibilidad de que el periodo se extienda, Universitario no podría ingresar dinero por taquillas con la Noche Crema y el arranque de la Liga 1, donde debutará como local ante César Vallejo.

“No podemos hablar de ingresos económicos por taquilla, la prioridad es la salud. Hoy se incrementan los contagios, no podemos ser fríos y ver el tema de ingresos económicos, primero apuntamos al bienestar y salud de trabajadores y luego de eso vemos lo demás. Si nuestros trabajadores no están aptos por salud, no podemos exigir porque no corresponde”, manifestó Jean Ferrari.





