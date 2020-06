EL último club que dirigió Omar Asad fue San José de Oruro | Fuente: AFP

Tras la salida de Gregorio Pérez, la actual administración de Universitario de Deportes está en búsqueda de su reemplazante. En el bolo apareció en nombre del técnico argentino Omar 'Turco' Asad, quien confirmó que hay conversaciones con la administración de Carlos Moreno.

“Si, están hablando. Mi representante, Rubén Jordan, habló con Carlos Moreno y está la posibilidad. Sería cuestión de que ellos estén decididos para afrontar el desafío. De mi parte no tengo ningún inconveniente en poder llegar a la U”, dijo 'El Turco' Asad en radio Capital.

La única condición que pondría para asumir las riendas de Universitario es: “Al menos, de mi parte, la única condición que voy a poner es que se pueda trabajar. Ya sé que hay un montón de cosas, que se refiere a negociación como la parte económica, la cantidad de cuerpo técnico, esas cosas, no va a haber ningún problema, se soluciona de mi parte. No se le puede decir que no a la U, es un grande no solamente del Perú, sino de Sudamérica. Estaría bueno poder llegar a dirigirlo”, agregó.

El técnico argentino dirigió hace dos meses el San José de Oruro, pero su contrato terminó cuando empezó la pandemia. De Universitario comentó que sabía que Gregorio Pérez había armado un buen plantel y muy equilibrado, pero que al detalle de todos estos temas estaba su preparador físico.

“A nivel cuerpo técnico, tengo un preparador físico que está muy nutrido de todo lo que es el fútbol peruano (…) Tengo un gran amigo, Ricardo Gareca, tengo una amistad muy fuerte con Mauro Cantoro, hoy hablé con él por videollamada (…) Mi hijo juega en la MLS con Edison Flores”, contó Asad.