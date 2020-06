Edison Flores fue campeón del Torneo Apertura 2016 con Universitario | Fuente: AFP

Universitario de Deportes se ha visto involucrado durante las últimas semanas en las disputas sostenidas por las recientes administraciones del club respecto al manejo de la institución. Sin tener una certeza por dónde entrenará el plantel, sin entrenador fijo del primer equipo, los cremas atraviesan días de incertidumbre, quedando poco para el retorno a sus actividades presenciales.



A ello se refirió Edison Flores, el mediocampista de la Selección Peruana que debutó a nivel profesional en el cuadro crema en la temporada 2011.

“Esta situación es difícil porque el jugador vive con incertidumbre, ya que año a año se cambian de administraciones y eso crea inestabilidad en el jugador y lo preocupa porque todos los chicos tienen familia. Solo me queda decirles a los chicos que recién empiezan que disfruten al máximo esta parte de la 'U', porque el club sin sus problemas es lo mejor que puede haber, pero con problemas habrá mucha habladuría", manifestó el futbolista en 'UCI Deportes'.

A pesar que su última etapa en Universitario fue en 2016, Edison Flores sigue la actualidad del equipo, con la reciente salida de Gregorio Pérez, de quien destacó la labor que realizaba.

"Fue una pena que no siga el profesor Pérez porque había sacado lo mejor de los jugadores y ellos estaban respondiendo al máximo para tratar de tener un gran año y por qué no pelear al título. En estos momentos no sabemos qué pasará con el club. Yo solo espero que se pueda mejorar y ordenar más que todo para el equipo, pues los jugadores son los que ganan campeonatos, pero el club siempre queda", indicó.