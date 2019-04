Pablo Lavandeira sufrió una lesión en el choque ante Sporting Cristal. | Fuente: Universitario de Deportes

Pablo Lavandeira respira aliviado. El jugador de Universitario de Deportes sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el choque ante Sporting Cristal y todo apuntaba a que era algo de gravedad. Sin embargo, él mismo se encargó de ponerle paños fríos a la situación en charla exclusiva con RPP Noticias.

"Son gajes del oficio, por su suerte no fue de la gravedad que me imaginé en el partido. En el momento pensé que me había roto todo, pero no es una lesión tan grave", recalcó Pablo Lavandeira.

Universitario precisó en el parte médico que el volante uruguayo padece un esguince de segundo grado que compromete los ligamentos de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación tardará aproximadamente un mes.

"A partir de hoy poner la mente en la recuperación y volver lo antes posible. Todo va a depender de la regeneración del ligamento, pero tengo fe que será rápido", finalizó el jugador de Universitario de Deportes.