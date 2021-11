Patrick Zubczuck no seguirá en Universitario en el 2022 | Fuente: Universitario

En la confección del plantel de Universitario de Deportes para la temporada 2022 también se contemplan las salidas de los jugadores que no seguirán en el plantel. Uno de ellos es el arquero Patrick Zubczuk, que a través de sus redes sociales confirmó que se marcha tras haber concluido su contrato.

"Gracias, Universitario. No encontré mejor forma que publicar este video para expresar lo que significa Universitario para mí. Hoy me toca dar un paso al costado después de 12 años en el club. Soy un agradecido con Dios y con la vida por haber nacido crema y por permitirme ser parte de esta institución tan maravillosa desde mis inicios", escribió en su cuenta de Twitter.

Patrick Zubczuk debutó a nivel profesional en la ‘U’ en 2014. Luego de diversas alternancias en el primer equipo, realizó su campaña con mayor protagonismo en 2018, cuando se afianzó como titular en el cierre del curso donde los merengues peleaban por evitar el descenso.

"¡Gracias Universitario! Me formaste, me enseñaste lo que significan los huevos y la garra crema, me enseñaste a amar estos colores con la pasión que merecen”, indicó.

Patrick Zubczuk se va de Universitario

El arquero de 26 años retornó esta temporada a Universitario, donde atajó en seis partidos. Un curso antes, cedido a préstamos a la Universidad César Vallejo, fue titular en todos los cotejos con los ‘poetas’.

"Gracias a toda la hinchada por acogerme con tanto cariño, por hacerme vivir momentos maravillosos. Hasta pronto, Universitario. ¡Y dale 'U', por siempre escucharán!", culminó.

Patrick Zubczuk se despidió de Universitario de Deportes y tendría una oferta de Cienciano para integrar su plantel en el 2022, campaña donde el cuadro del Cusco disputará la Copa Sudamericana.





