El último domingo Universitario de Deportes venció por 3-1 a Sport Huancayo con goles de Piero Quispe, Luis Urruti y Alberto Quintero. Por su parte, Quispe, volante de 20 años, se refirió a su anotación y su buen momento en el equipo 'crema'.

"Me siento feliz por todo lo que está pasando, pero lo tomo con calma y mucha humildad como siempre. En el gol ya había pensado patear con la izquierda, justo me quedó en ese lado y me salió buen gol", sostuvo Quispe en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, también fue consultado sobre lo que significa reemplazar a Hernán Novick en su posición mientras continúa recuperándose de una lesión: "Reemplazar a Hernán Novick lo tomo con mucha responsabilidad, él también me habla. Creo que habría posibilidad de jugar juntos, lo hemos hecho en partidos de prácticas y nos entendemos".

En la misma línea, Quispe indicó que tiene una buena relación con el volante uruguayo y figura del cuadro crema: "Hernán Novick siempre me dice que cuando me ve lo hago acordar a él en sus inicios. Lo admiro como persona y como jugador".

Universitario de Deportes vs. César Vallejo:

El próximo encuentro de Universitario de Deportes será ante Universidad César Vallejo por la fecha 14 de la Fase 2 de la Liga 1 este domingo 3 de octubre alrededor de las 3:30 pm (hora peruana) en el estadio San Marcos.





